Basis Kuat Partai Republik Tak Lagi Aman bagi Trump

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mengutip Al Mayadeen, sejumlah demonstran Amerika berulang kali menginterupsi pidato Presiden Donald Trump dalam sebuah kampanye pemilu di negara bagian Texas.

Media lokal melaporkan bahwa sekitar 10 orang dikeluarkan dari lokasi acara akibat insiden tersebut. Pada malam sebelumnya, sekelompok demonstran berulang kali mengganggu jalannya pidato Donald Trump di Texas hingga menghambat kelanjutan penyampaiannya. Trump menyebut para demonstran tersebut sebagai “orang-orang bayaran”.

Sementara itu, massa yang hadir, yang sebagian besar merupakan pendukung Trump dan Partai Republik, merespons para demonstran dengan teriakan keras bernada protes serta meneriakkan slogan-slogan dukungan terhadap Amerika Serikat.

Rekaman video memperlihatkan salah seorang demonstran yang sedang merekam dirinya sendiri ketika dikeluarkan dari lokasi pertemuan, di tengah sorakan ejekan dari kerumunan massa.

Selain itu, terlihat pula seorang peserta mengenakan kaus bertuliskan “Selamatkan Kuba”, merujuk pada negara yang selama ini berada di bawah sanksi berat Amerika Serikat.

Pemilu Paruh Waktu dan Tekanan Akibat Meningkatnya Biaya Hidup

Menjelang pemilu paruh waktu yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026, Donald Trump semakin meningkatkan intensitas penyelenggaraan kampanye untuk menggalang dukungan para pemilihnya.

Namun, menurut laporan tersebut, sejumlah hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa prospek Partai Republik dalam pemilu mendatang menghadapi berbagai tantangan.

Partai Republik disebut menghadapi kemungkinan kehilangan mayoritas di kedua kamar Kongres Amerika Serikat. Apabila hal tersebut terjadi, Trump berpotensi menghadapi peningkatan pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga legislatif.

Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, Kongres memiliki kewenangan untuk mengawasi serta membatasi kekuasaan presiden. Sementara itu, meningkatnya biaya hidup menjadi salah satu persoalan utama dalam kampanye pemilu kali ini.

Menurut laporan yang dikutip ABNA, kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Amerika Serikat mengalami tekanan akibat lonjakan tajam harga bahan bakar yang dikaitkan dengan peperangan di kawasan Timur Tengah dan serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Teheran telah menyebabkan kenaikan tajam harga minyak dan gas. Perkembangan ini menambah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Amerika Serikat di tengah berlangsungnya persaingan politik menjelang pemilu paruh waktu.