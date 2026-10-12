Angkatan Laut Korps Garda Revolusi: Tabrakan supertanker kedua dengan ranjau laut di Selat Hormuz

Menurut kantor berita Abna, bagian hubungan masyarakat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dalam pengumuman nomor 19-nya menyatakan: Sebuah supertanker yang melanggar, setelah menabrak ranjau laut, sore ini di wilayah selatan Selat Hormuz mengalami ledakan dan kebakaran di ruang mesin.

Di bagian lain pernyataan ini disebutkan: Kapal ini dengan muatan minyak mentah yang berniat keluar dari Selat Hormuz mematikan semua sistem navigasinya dan melanggar aturan Selat Hormuz, dan karena melewati jalur yang tidak diizinkan mengalami kecelakaan ini. Ini adalah tanker ketiga yang melanggar yang sejak kemarin hingga sekarang menabrak ranjau laut di jalur tidak diizinkan Selat Hormuz dan mengalami kebakaran.

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi di akhir menyatakan: Semua kapal di wilayah Selat Hormuz yang mematikan sistem navigasi dan identifikasi mereka akan diidentifikasi sebagai musuh dan akan ditangani dengan tegas dan tegas.