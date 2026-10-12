Peringatan Inggris kepada warganya: Jauhi bandara-bandara Arab Saudi

Menurut kantor berita Abna mengutip RT, Kementerian Luar Negeri Inggris dengan menerbitkan pernyataan mengumumkan bahwa warga negara ini harus waspada terhadap perjalanan ke kota Jeddah dan Dammam dan semua bandara Arab Saudi kecuali bandara Muhammad bin Abdulaziz di Madinah.

Kementerian ini menekankan bahwa perjalanan ke wilayah yang disebutkan hanya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak dan mendasar. Warga Inggris harus tetap menjauhi bandara King Khalid di Riyadh.

Sebelumnya juga negara-negara lain seperti Korea Selatan, Prancis, Jerman dan Kanada telah mengeluarkan peringatan serupa.

Kemarin juga Financial Times melaporkan bahwa manajer senior perusahaan minyak besar dunia termasuk ExxonMobil, TotalEnergies, Shell dan BP, akibat kekhawatiran keamanan dan gangguan penerbangan Arab Saudi, membatalkan rencana kehadiran di konferensi energi Riyadh.

Perlu disebutkan bahwa setelah serangan angkatan bersenjata Yaman terhadap bandara Riyadh, maskapai penerbangan terpaksa mengubah rute puluhan pesawat dan lebih dari seribu penerbangan juga dibatalkan.

Laporan menunjukkan bahwa otoritas Saudi akibat peningkatan serangan, mengeluarkan perintah penutupan beberapa bandara negara ini.