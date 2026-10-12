Propaganda Media Tidak Dapat Menggantikan Kemenangan di Medan Tempur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Serangan yang dilancarkan Arab Saudi di Yaman dalam beberapa hari terakhir berlangsung bersamaan dengan kampanye media yang luas dan intensif.

Kampanye tersebut berpusat pada satu narasi utama, yakni klaim bahwa pasukan pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi telah berhasil merebut kembali kendali atas Selat Bab el-Mandeb setelah menguasai Distrik Dhubab.

Namun, berdasarkan laporan surat kabar Lebanon, Al-Akhbar, situasi di lapangan menunjukkan bahwa titik terdekat yang berhasil dicapai pasukan tersebut masih berjarak sekitar 32 kilometer dari wilayah Distrik Dhubab, yang mencakup kawasan Selat Bab el-Mandeb.

Dalam rangka kampanye media tersebut, para pejabat pemerintah Aden, bahkan wartawan dan aktivis, diminta untuk semakin banyak menerbitkan pernyataan serta konten yang mendukung serangan militer. Langkah ini bertujuan meningkatkan semangat pasukan sekaligus membangun dukungan opini publik.

Pada saat yang sama, sejumlah stasiun televisi menghadirkan berbagai narasumber dalam program diskusi. Menurut laporan tersebut, sebagian besar narasumber menerima pembayaran dari komite khusus Arab Saudi yang menangani urusan Yaman.

Pembahasan dalam program-program tersebut berpusat pada klaim bahwa koalisi pimpinan Arab Saudi telah mengambil pelajaran dari pengalaman jatuhnya kawasan pesisir barat Yaman, melakukan penataan ulang pasukan, serta mengerahkan persenjataan modern yang dianggap mampu menentukan hasil pertempuran.

Narasi Kejutan dan Intimidasi untuk Membangun Tekanan Psikologis

Sebaliknya, seorang sumber pejabat di Sanaa, ibu kota Yaman, menggambarkan kampanye tersebut sebagai upaya Arab Saudi untuk mengulangi strategi militer Amerika Serikat yang pernah digunakan di Irak dan Libya, yakni strategi yang dikenal sebagai shock and awe atau “kejutan dan intimidasi”.

Strategi ini bertumpu pada upaya menciptakan guncangan psikologis dan militer secara cepat terhadap pihak lawan melalui kombinasi keunggulan daya tembak, teknologi, intensitas serangan, kecepatan, dan unsur kejutan.

Tujuannya adalah melumpuhkan kemampuan musuh untuk memberikan respons sekaligus menghancurkan kemauan mereka untuk melanjutkan peperangan.

Sumber tersebut mengatakan: “Arab Saudi telah terlibat dalam peperangan selama 12 tahun. Kami bahkan lebih memahami metode dan rencana mereka dibandingkan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun menghadapi peperangan, rakyat Yaman telah memperoleh pengalaman luas dalam menghadapi strategi semacam ini.”

Ia juga menyatakan bahwa kondisi geografis Yaman dan tekad rakyatnya untuk bertempur berbeda dengan wilayah-wilayah lain di dunia.

Menurutnya, kenyataan yang berlangsung di medan tempur tidak sebanding dengan besarnya propaganda media yang menyertainya.

Sumber tersebut menilai bahwa serangan Arab Saudi bersifat terbatas dan lebih banyak memiliki dimensi demonstratif. Namun, operasi itu disertai kampanye media besar-besaran.

Menurutnya, kampanye tersebut bertujuan menciptakan pengaruh psikologis dan membentuk persepsi publik bahwa perubahan besar dalam situasi militer telah terjadi, bahkan sebelum hasil sesungguhnya di medan pertempuran dapat diketahui secara jelas.

Upaya Menutupi Kemajuan Pasukan Sanaa di Taiz

Sumber yang sama juga menilai bahwa kampanye media Arab Saudi merupakan bagian dari upaya menutupi keberhasilan yang diklaim telah dicapai pasukan bersenjata Yaman di Provinsi Taiz.

Menurut penilaiannya, pemberitaan mengenai kemajuan pasukan yang didukung Arab Saudi diarahkan untuk mengalihkan perhatian publik dari perkembangan militer di wilayah tersebut.

Tidak Ada Gambar dari Dhubab, Klaim Kemenangan Belum Didukung Bukti Lapangan

Meskipun kampanye pemberitaan berlangsung secara luas, media Arab Saudi dan negara-negara Teluk, menurut laporan tersebut, belum berhasil menerbitkan satu pun foto atau rekaman video yang memperlihatkan Kota Dhubab, bahkan dari jarak jauh.

Kondisi ini tidak serta-merta berarti bahwa kemungkinan adanya penyusupan terbatas ke wilayah terbuka yang tidak berada dalam jangkauan langsung garis pertahanan kedua pihak dapat sepenuhnya dikesampingkan.

Namun, tidak adanya dokumentasi visual yang jelas membuat klaim penguasaan wilayah tersebut, menurut penilaian laporan ini, masih berada dalam ranah propaganda yang menyesatkan.

Di sisi lain, meskipun Rashad al-Alimi, Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden dari pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi, telah berulang kali menyerukan mobilisasi umum, respons masyarakat dilaporkan sangat terbatas.

Hal ini terutama terlihat di Provinsi Al-Bayda, ketika sejumlah pemimpin suku yang berada di hotel-hotel Riyadh muncul dan menyerukan kepada masyarakat agar bergabung dalam peperangan. Sementara itu, laporan tersebut menyebutkan adanya indikasi kesepahaman di antara suku-suku di provinsi tersebut untuk menolak kembalinya situasi seperti sebelum tahun 2015, ketika kelompok Al-Qaeda menguasai wilayah itu.

Peran Amerika Serikat: Dari Dukungan Intelijen hingga Menunggu Hasil Pertempuran

Di tengah perkembangan tersebut, Amerika Serikat tampaknya juga memiliki keterkaitan dengan situasi yang berlangsung di Yaman.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menggambarkan operasi yang sedang berlangsung di Yaman sebagai serangan balasan untuk merebut kembali wilayah Yaman dari kelompok Houthi.

Rubio juga menyatakan bahwa Washington memiliki perjanjian keamanan dengan Arab Saudi dan bermaksud tetap mematuhi komitmen tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, sejumlah media melaporkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat telah memberikan koordinat target-target militer di Yaman kepada Arab Saudi.

Pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat yang sebenarnya dalam operasi militer itu.

Apakah Washington Sedang Menunggu Hasil Operasi Militer Arab Saudi?

Sejumlah sumber Yaman yang mengetahui perkembangan situasi di Sanaa menilai bahwa Washington saat ini masih mengambil posisi sebagai pengamat yang menunggu hasil operasi militer Arab Saudi di lapangan.

Menurut mereka, setelah hasil operasi tersebut terlihat, Amerika Serikat kemungkinan akan mempertimbangkan peningkatan tingkat keterlibatannya.

Berdasarkan penilaian sumber-sumber tersebut, analisis intelijen dan kajian Amerika Serikat sebelumnya menyimpulkan bahwa pasukan yang didukung Arab Saudi memiliki kemampuan militer yang terbatas serta efektivitas tempur yang rendah.

Sumber-sumber itu juga menyinggung adanya perpecahan dan perselisihan di antara berbagai kelompok pasukan yang didukung Arab Saudi, serta kurangnya motivasi bertempur pada sebagian personel mereka.

Faktor-faktor tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan pasukan tersebut dalam melaksanakan dan mengembangkan operasi militer darat.