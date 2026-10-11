Mottaki: Perwakilan Jerman Hanya Mengulang Omong Kosong Radio Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Manouchehr Mottaki, Ketua Dewan Eksekutif Persatuan Antar-Parlemen Dunia (IPU), dalam sidang Majelis Umum IPU ke-153 yang diselenggarakan di Arusha, Tanzania, menanggapi pernyataan keras dan menghina yang disampaikan seorang anggota parlemen Jerman terhadap Republik Islam Iran.

Mottaki mengatakan, “Saya tidak keberatan dengan pernyataan seorang pria Jerman yang disampaikan sore ini. Bahkan, terkait persoalan Teluk Persia dan berbagai peperangan yang terjadi, saya sependapat dengan apa yang disampaikannya. Namun, keberatan saya ditujukan kepada pernyataan tidak sopan seorang perempuan perwakilan Jerman dalam sidang pagi tadi. Pernyataannya bertentangan dengan tata tertib persidangan, tetapi ia tetap diberi kesempatan berbicara melalui keputusan pimpinan sidang yang tidak berpengalaman.”

Ia menambahkan bahwa delegasi Iran telah menyampaikan keberatan secara resmi atas tindakan yang dianggap melanggar aturan tersebut melalui surat kepada Ketua Persatuan Antar-Parlemen (IPU).

“Mengenai pernyataan tidak relevan yang disampaikan perempuan tersebut, yang tampaknya tidak memahami forum semacam ini maupun aturan yang berlaku di dalamnya, perlu dikatakan bahwa ia hanya mengulang omong kosong Radio Israel dalam pidatonya,” ujar Mottaki.

Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa perwakilan Jerman itu sedang bertindak sejalan dengan kepentingan Israel dalam forum internasional tersebut.

“Ia seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa mimbar sebuah forum parlemen internasional harus dijadikan tempat untuk mengulang berbagai klaim pihak Zionis,” katanya.

Ketua delegasi parlemen Iran itu kemudian menyinggung sikap pemerintah Jerman terhadap Israel.

“Kanselir Jerman telah menyatakan bahwa kami melakukan pekerjaan kotor Israel. Oleh karena itu, perempuan yang tidak sopan ini dan pihak-pihak lain yang menjadi kaki tangan Zionis harus mengetahui bahwa bangsa Iran tidak akan tinggal diam menghadapi kejahatan rezim Zionis,” tegasnya.

Pada akhir tanggapannya terhadap perwakilan Jerman, Mottaki mengangkat dan memperlihatkan foto pemimpin yang disebutnya telah gugur sebagai syahid beserta cucunya yang juga disebut gugur.

Ia menegaskan, “Sampaikan kepada rezim Israel bahwa bangsa Iran akan menghancurkan kekuatan Netanyahu, yang membunuh anak-anak, dan Trump, yang merupakan penjahat. Mereka harus bersiap menerima hukuman atas kejahatan mereka.”

“Bangsa Iran tidak akan melupakan darah para syuhadanya. Kami akan membalas darah imam kami yang gugur sebagai syahid, Imam Khamenei,” pungkas Mottaki.