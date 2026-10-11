Pakta Makkah Bersifat Defensif, Bukan Ofensif: Kami Tidak Akan Mengirim Pasukan Militer untuk Menyerang Negara Lain

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam konferensi pers bersama mitranya dari Hungaria di Ankara, Kamis (8/10/2026), menegaskan bahwa Pakta Pertahanan Makkah dibentuk untuk tujuan pertahanan, bukan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.

Fidan menjelaskan bahwa negara-negara anggota pakta tersebut berkomitmen untuk memberikan dukungan apabila salah satu negara anggota menjadi sasaran serangan.

Ia menambahkan bahwa Turki tengah mengkaji berbagai cara untuk membantu Arab Saudi menghadapi serangan kelompok Ansarullah, khususnya dalam bidang pertahanan udara.

Menteri Luar Negeri Turki tersebut menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pakta Makkah, negaranya tidak akan mengirimkan pasukan militer untuk melakukan serangan ke wilayah negara lain.

Fidan juga mengumumkan bahwa seluruh langkah yang diperlukan untuk mengajukan Perjanjian Makkah kepada parlemen Turki guna memperoleh persetujuan telah diselesaikan.

Pernyataan Fidan disampaikan di tengah munculnya laporan sebelumnya dari surat kabar Amerika Serikat, The New York Times, yang mengutip seorang pejabat senior militer Pakistan yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Menurut laporan tersebut, pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara Pakistan telah digunakan dalam serangan terhadap kelompok Ansarullah di Yaman.

Pada Selasa pekan yang sama, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bersama bertajuk Pakta Makkah. Dalam pernyataan tersebut, ketiga negara menegaskan bahwa keamanan masing-masing negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan kolektif mereka.

Pernyataan bersama itu menyebutkan: “Pelaksanaan komitmen pertahanan bersama, penyediaan personel dan kemampuan militer, serta pengerahan cepat kekuatan tersebut ke Arab Saudi akan segera dimulai.”

Sementara itu, Pakistan dan Turki, yang menurut laporan ABNA selama sekitar satu bulan terakhir menyaksikan serangkaian serangan besar pasukan bersenjata Yaman sebagai tanggapan terhadap tindakan militer Arab Saudi, menyatakan apresiasi terhadap kesiapan dan kemampuan pasukan Saudi dalam menghadapi berbagai ancaman dan serangan.