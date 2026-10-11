Duta Besar Iran untuk Vatikan Desak Paus Bersikap terhadap Sanksi Amerika Serikat yang Dinilai Tidak Adil

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Mohammad Hossein Mokhtari, pada Kamis, 8 Oktober 2026, mengirimkan surat kepada Paus Leo XIV untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan Amerika Serikat yang dianggapnya tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam surat tersebut, Mokhtari memperingatkan dampak pembatasan yang diberlakukan Washington terhadap kehidupan masyarakat biasa. Ia menegaskan bahwa keputusan politik tidak seharusnya mengorbankan hak-hak dasar manusia.

Duta Besar Iran itu meminta pemimpin umat Katolik sedunia memanfaatkan kedudukan spiritual dan pengaruh internasionalnya untuk mengambil sikap terhadap kebijakan yang menjadikan kehidupan orang-orang tidak bersalah sebagai korban kepentingan politik, serta membela hak-hak mereka yang terdampak.

Dengan merujuk pada ajaran bersama Islam dan Kristen mengenai martabat manusia, Mokhtari juga meminta Paus secara terbuka mendukung terjaganya akses kemanusiaan, memanfaatkan pengaruh moral dan diplomatik Vatikan untuk mencegah kebijakan yang merugikan warga sipil, serta mengajak para pemimpin agama mengambil sikap bersama dalam membela masyarakat yang tertindas.

Ia menekankan bahwa perbedaan politik dan keyakinan tidak boleh menghalangi kerja sama antaragama dalam mengurangi penderitaan manusia.

Dalam suratnya kepada Paus, Mokhtari menulis:

“Jangan tutup langit bagi masyarakat biasa. Sebab, sebelum menjadi arena perebutan kekuasaan, langit merupakan jalan yang menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya.”

Berikut terjemahan lengkap surat Duta Besar Republik Islam Iran untuk Vatikan kepada Paus Leo XIV:

Yang Mulia Paus Leo XIV, Pemimpin Umat Katolik Sedunia,

Salam hormat, disertai harapan akan perdamaian, keadilan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Saya menulis surat ini kepada Yang Mulia atas dasar hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab keagamaan.

Persoalan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan manusia-manusia yang sama sekali tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan negara-negara yang bertindak sewenang-wenang, tetapi justru harus menanggung akibat paling berat dari keputusan tersebut.

Mereka adalah masyarakat yang hanya ingin menjalani kehidupan, memperoleh pengobatan, menempuh pendidikan, bertemu dengan keluarga, menjalankan kewajiban agama, menikmati hak-hak paling mendasar dalam kehidupan yang bermartabat, serta merencanakan masa depan anak-anak mereka.

Ketika keputusan yang tidak bijaksana dan tidak manusiawi dari Presiden Amerika Serikat, yang menurut saya memiliki pandangan keliru terhadap kenyataan, mengakibatkan pembatasan penerbangan secara luas dan mempersulit mobilitas masyarakat, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut jalur penerbangan atau hubungan politik.

Ada seorang pasien yang harus mencapai rumah sakit di negara lain untuk memperoleh pengobatan.

Ada pengiriman obat-obatan dan perlengkapan medis melalui jalur udara yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa manusia di dalam negeri.

Ada seorang mahasiswa yang ingin melanjutkan hasil perjuangan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun di sebuah universitas di luar negeri.

Ada seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan anaknya.

Ada seorang anak yang mungkin hanya memiliki waktu beberapa hari untuk tiba di sisi ayah atau ibunya yang telah lanjut usia.

Ada sebuah keluarga yang harus segera melakukan perjalanan karena penyakit, kematian, atau musibah yang menimpa salah satu anggota keluarganya.

Ada pula seorang beriman yang ingin menunaikan ibadah haji, melakukan ziarah, atau mengunjungi tempat suci untuk menjalankan kewajiban agamanya.

Bagi orang-orang tersebut, penerbangan bukanlah barang mewah.

Terkadang, penerbangan merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh pengobatan, menuntut ilmu, bertemu keluarga, menjalankan keyakinan, mempertahankan harapan, dan menyelamatkan kehidupan manusia.

Yang Mulia,

Di tengah dunia yang dipenuhi suara kekuasaan, suara hati nurani sangat dibutuhkan.

Kedudukan Yang Mulia bukan sekadar sebagai pemimpin sebuah lembaga keagamaan.

Suara Uskup Roma mengenai persoalan perdamaian, peperangan, kemiskinan, migrasi, keluarga, dan martabat manusia didengar di seluruh dunia, melampaui batas-batas komunitas Katolik.

Kedudukan tersebut memang bukan kekuatan militer ataupun ekonomi. Namun, ia memiliki modal moral yang sangat dibutuhkan oleh dunia politik.

Karena itulah, ketika politik berbicara tentang “kepentingan”, agama dapat berbicara tentang “manusia”.

Ketika kekuasaan berbicara tentang “biaya”, hati nurani keagamaan dapat bertanya: siapakah yang harus menanggung biaya tersebut?

Ketika statistik berbicara mengenai ribuan penumpang, agama dapat mengingatkan bahwa di balik setiap angka terdapat seorang manusia, sebuah keluarga, dan kisah kehidupan.

Tanggung jawab ini, sebelum bersifat politis, merupakan tanggung jawab yang bersumber dari Injil.

Karena itulah, suara Yang Mulia memiliki jangkauan yang melampaui batas-batas negara.

Yang Mulia,

Sebagaimana Yang Mulia ketahui, seruan untuk menyuarakan penderitaan masyarakat biasa berakar pada ajaran Injil itu sendiri.

Dalam Injil Matius, Yesus Kristus mengarahkan perhatian para pengikutnya kepada orang-orang yang lapar, haus, terasing, sakit, dan dipenjara.

Beliau bersabda:

“Aku adalah orang asing, dan kamu memberi Aku tumpangan ... ketika Aku sakit, kamu melawat Aku.” (Matius 25:35–36)

Ajaran ini tetap hidup meskipun telah berlalu berabad-abad.

Orang asing pada masa sekarang mungkin adalah seorang penumpang yang terjebak di antara perbatasan negara.

Orang sakit pada masa sekarang mungkin adalah seseorang yang mengalami kesulitan memperoleh akses pengobatan.

Perintah tersebut membawa moralitas melampaui batas kepentingan pribadi dan mengajak kita untuk melihat keberadaan manusia lain, bahkan ketika manusia tersebut berasal dari bangsa, wilayah, atau agama yang berbeda.

Dalam tradisi Islam, kami juga menemukan kebenaran yang serupa.

Al-Qur'an menjelaskan kedudukan kehidupan manusia melalui firman Allah:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (QS. Al-Maidah: 32)

Di sinilah Al-Qur'an dan Injil, meskipun memiliki perbedaan teologis, mengingatkan hati nurani manusia modern tentang satu kebenaran bersama:

Jangan melupakan manusia yang berada dalam keadaan rentan.

Yang Mulia,

Apabila seorang Muslim menulis surat ini kepada pemimpin Gereja Katolik, mungkin tindakan itu sendiri mengandung sebuah pesan.

Dunia kita, lebih daripada membutuhkan persaingan antaragama, justru membutuhkan kerja sama hati nurani keagamaan, kebangkitan hati, dan kesadaran spiritual manusia untuk mengurangi penderitaan sesama.

Yang Mulia,

Apa yang disampaikan agama-agama melalui bahasa iman dan moralitas juga tercermin dalam berbagai ketentuan sistem hak asasi manusia modern.

Kebebasan bergerak dan hak meninggalkan suatu negara, perlindungan terhadap keluarga, kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani dan beragama, serta pentingnya kesehatan dan pelayanan medis merupakan hak-hak mendasar yang telah diakui dalam berbagai instrumen utama hak asasi manusia.

Pada titik inilah bahasa hukum dan bahasa agama saling bertemu.

Saya memohon kepada Yang Mulia:

Berpihaklah kepada manusia.

Berpihaklah kepada pasien yang suaranya tidak terdengar, dan bantulah agar suara mereka sampai kepada dunia.

Berpihaklah kepada anak-anak yang kehidupannya menjadi penuh penderitaan dan masa depannya hancur akibat tindakan yang saya pandang sebagai keserakahan dan agresi militer Amerika Serikat.

Berpihaklah kepada seorang ibu yang satu-satunya harapan hanyalah bertemu dengan anaknya.

Berpihaklah kepada mahasiswa yang modal utamanya adalah ilmu pengetahuan dan harapan akan masa depan.

Berpihaklah kepada keluarga yang tidak ingin menjadi korban ambisi, kepentingan, dan kebijakan perang pihak-pihak yang bertindak sewenang-wenang, serta ingin merasakan kesejahteraan dalam makna yang sesungguhnya.

Berpihaklah kepada orang beriman yang memandang ibadah dan ziarah sebagai bagian dari kehidupan spiritualnya serta memohon kelangsungan martabat dan kemurahan Tuhan.

Keberpihakan seperti ini merupakan keberpihakan kepada martabat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan.

Yang Mulia,

Dengan tetap menghormati independensi, kedudukan, serta misi spiritual Takhta Suci, izinkan saya mengajukan tiga permohonan yang jelas berdasarkan pertimbangan moral dan kemanusiaan.

Pertama: Membela secara terbuka terjaganya akses kemanusiaan

Saya memohon agar Yang Mulia secara tegas dan sungguh-sungguh mendesak pemerintah Amerika Serikat, yang dalam surat ini saya kecam atas tindakan kekerasan terhadap anak-anak dan tindakan yang saya nilai sebagai terorisme, untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat akibat penerapan pembatasan penerbangan secara luas.

Perlindungan tersebut terutama harus diberikan kepada pasien dan pendamping penting mereka, anak-anak, orang lanjut usia, mahasiswa, serta keluarga yang menghadapi keadaan darurat.

Seorang pasien tidak boleh menghadapi jalan buntu ketika berusaha memperoleh pengobatan.

Seorang anak tidak boleh kehilangan kesempatan terakhir untuk bertemu dengan orang tuanya hanya karena ambisi sebuah pemerintahan yang memaksakan kehendaknya.

Seorang mahasiswa tidak boleh menyaksikan masa depan pendidikannya dikorbankan demi kebijakan ekspansionis negara-negara yang bertindak sewenang-wenang, tanpa alasan yang diperlukan dan proporsional.

Kedua: Memanfaatkan pengaruh moral dan diplomatik Takhta Suci

Saya memohon agar pemerintah Amerika Serikat, yang saya nilai menghindari tanggung jawab dan melanggar hukum, didesak untuk secara serius mempertimbangkan dampak kemanusiaan sebelum menetapkan berbagai pembatasan berskala luas, sehingga masyarakat tidak menjadi korban kebijakan tersebut.

Sebab, setiap keputusan besar, sebelum dilaksanakan, semestinya terlebih dahulu dilihat dari sudut pandang manusia yang paling lemah dan paling rentan menanggung dampaknya.

Ketiga: Mengajak para pemimpin agama menyuarakan sikap bersama

Betapa kuatnya pesan yang dapat disampaikan kepada dunia apabila para pemimpin agama, terlepas dari berbagai perbedaan keyakinan dan politik, dapat menyepakati satu prinsip bersama:

Manusia-manusia yang tidak bersalah dan masyarakat yang tertindas harus dibela secara menyeluruh, baik melalui perkataan maupun tindakan.

Yang Mulia,

Umat Islam dan umat Kristen tidak harus menyelesaikan seluruh perbedaan teologis mereka terlebih dahulu untuk dapat berdiri bersama membela orang-orang yang sakit.

Mereka tidak harus memiliki pandangan yang sama dalam seluruh persoalan untuk dapat menyuarakan kepedulian bersama terhadap seorang anak yang membutuhkan pengobatan.

Kita dapat berbeda dalam keyakinan, tetapi bersatu dalam kasih sayang.

Kita dapat memiliki perbedaan dalam teologi, tetapi bersepakat untuk menghormati kesucian kehidupan manusia.

Kita dapat beribadah kepada Tuhan berdasarkan tradisi keagamaan masing-masing, dan pada saat yang sama bergandengan tangan untuk mengurangi penderitaan sesama hamba Tuhan.

Barangkali inilah salah satu bentuk dialog antaragama yang paling autentik: bukan sekadar berdialog tentang Tuhan, tetapi juga bekerja sama dalam melayani hamba-hamba Tuhan.

Yang Mulia,

Dunia membutuhkan bahasa kasih sayang. Siapakah yang lebih bertanggung jawab untuk menjaga bahasa tersebut tetap hidup selain para pemimpin agama?

Dengan penuh penghormatan terhadap kedudukan spiritual Yang Mulia, serta dengan harapan agar seluruh pemimpin agama dapat menyuarakan sikap bersama dalam membela manusia, izinkan saya menyampaikan satu permohonan yang sederhana, tetapi memiliki makna mendalam, kepada Yang Mulia dan hati nurani dunia:

Jangan tutup langit bagi masyarakat biasa.

Sebab, sebelum menjadi arena kekuasaan, langit merupakan jalan yang menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya.

Jalan yang mengantarkan pasien menuju pengobatan.

Jalan yang mengantarkan mahasiswa menuju ilmu pengetahuan.

Jalan yang mempertemukan anak dengan keluarganya.

Jalan yang mengantarkan orang beriman menuju ibadah.

Dan jalan yang mempertemukan manusia dengan sesama manusia.

Semoga di tengah zaman yang dikuasai kekuatan, kita tidak melupakan keadilan.

Semoga di tengah berbagai perbedaan, kita tidak melupakan kasih sayang.

Dan semoga di tengah hiruk-pikuk politik, kita tidak kehilangan kepedulian terhadap manusia.

Dengan penuh hormat,

Dengan harapan akan perdamaian dan keadilan, serta doa bagi seluruh anggota keluarga besar umat manusia.