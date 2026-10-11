Azizi menanggapi pernyataan Rubio: Masalah Amerika adalah dengan Iran dan orang Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Politik Luar Negeri Dewan Permusyawaratan Islam, menanggapi pernyataan terbaru Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, tentang Achaemenid, menulis di halamannya di salah satu media sosial: «Sebuah negara yang sejarahnya dimulai dengan genosida penduduk asli dan tidak berhenti sejenak pun dari kolonialisme dan pertumpahan darah, menuduh Achaemenid, yang menulis deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia, melakukan kejahatan! Sifat jahat mereka — masalah mereka adalah dengan Iran dan orang Iran.»