Pentagon meningkatkan statistik tentara Amerika yang tewas dalam agresi terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Washington Post, Kementerian Perang Amerika (Pentagon) dengan memberikan secara bertahap statistik korban tentara penyerang negara ini ke wilayah Iran mengakui bahwa jumlah pasukan negara ini yang tewas lebih banyak dari data sebelumnya.

Berdasarkan pengumuman media ini, Pentagon memperbarui statistik resminya dengan menambahkan 2 kasus kematian lainnya.

Dalam statistik baru Pentagon diumumkan bahwa akibat agresi negara ini terhadap wilayah Iran, 21 tentara Amerika tewas dan 865 orang juga terluka.

Ini terjadi sementara, menurut pengakuan media Amerika, pemerintah negara ini, dan itu pun di ambang pemilihan tengah masa Kongres, menahan diri dari memberikan data yang benar tentang jumlah tentaranya yang tewas dan terluka selama serangan balasan Iran.