Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan CNN dalam sebuah laporan menekankan bahwa desakan Trump untuk mendapatkan Hadiah Perdamaian Nobel bersamaan dengan kebijakan militer dan perangnya serta sikap kontroversialnya telah menjadi menggelikan dan mengejek.

Berdasarkan laporan ini, Trump pada hari Jumat mengatakan bahwa tidak memberinya Hadiah Nobel sama dengan noda aib di dahi Norwegia. Ia dengan mendasarkan pada klaimnya tentang mengakhiri beberapa perang meminta mendapatkan Hadiah Nobel, sementara klaim-klaim ini tidak benar dan Trump berulang kali salah menyebut nama negara-negara yang ia klaim telah mengakhiri perang di dalamnya. Survei Washington Post juga menunjukkan bahwa hanya 22 persen orang Amerika menganggapnya layak menerima hadiah ini.

Serangan militer Amerika dan ancaman menduduki Greenland telah melemahkan posisi Trump. Serangan terhadap Iran memberikan pukulan lain terhadap harapan dan cita-cita Trump untuk mendapatkan Hadiah Perdamaian Nobel.