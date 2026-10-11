Lebih dari 400 tentara bayaran yang terkait dengan Arab Saudi tewas atau terluka di Yaman selatan

Menurut laporan kantor berita Abna, seorang pejabat Yaman yang bertanggung jawab mengatakan kepada jaringan Al-Mayadeen bahwa Arab Saudi menekan pasukan yang didukungnya tanpa mempedulikan biaya dan kerugian untuk mencapai kemajuan di lapangan.

Sumber ini mengatakan: karena banyaknya korban tewas dan terluka, ketidakpuasan meningkat di kalangan pasukan yang terkait dengan Arab Saudi.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini lebih dari 400 tentara bayaran Saudi tewas atau terluka di wilayah Ras al-Ara di provinsi Lahj di Yaman selatan, di antaranya juga terlihat sejumlah komandan yang terkait dengan pemerintah Riyadh.

Sumber Yaman yang bertanggung jawab ini juga menyatakan bahwa kegagalan sistem pertahanan udara Arab Saudi telah mendorong Riyadh untuk menekan pasukannya agar mencapai kemajuan bahkan dengan harga menanggung kerugian.

Menurut sumber ini, Arab Saudi terkejut dengan volume dan ketepatan rudal Yaman.

Di akhir, dengan menyebut kekhawatiran tentang berlarutnya perang, ia mengatakan bahwa beberapa perusahaan dan investor juga saat ini berpikir untuk keluar dari Arab Saudi.