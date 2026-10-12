41 Orang Tewas dalam Serangan Drone terhadap Kamp Pengungsi di Sudan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jumlah korban tewas akibat serangan drone terhadap pusat penampungan pengungsi Abu Shandi di kawasan Wad al-Mahi, Negara Bagian Nil Biru, Sudan, telah mencapai 41 orang.

Kelompok Emergency Lawyers (Pengacara Darurat) menuding Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces atau RSF) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Sudan telah dilanda perang antara militer nasional dan Pasukan Dukungan Cepat sejak April 2023. Konflik berkepanjangan itu dilaporkan telah merenggut sedikitnya sekitar 59.000 jiwa dan menyebabkan hampir 13 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Selain menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian besar-besaran, peperangan tersebut juga telah memperburuk krisis kemanusiaan di Sudan.

Sebagian besar wilayah negara itu kini menghadapi ancaman kelaparan, sementara lebih dari 30 juta penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan.