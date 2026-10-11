Pengumuman kesiapan suku-suku Yaman untuk menghadapi musuh Saudi

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Maalomah, suku-suku di wilayah Razih, Shada dan Ghamr di provinsi Saada dengan menggelar pertemuan besar menekankan kesiapan tinggi mereka untuk menghadapi agresi musuh Saudi.

Mereka menegaskan bahwa mereka siap melaksanakan perintah Abdul-Malik al-Houthi, pemimpin Yaman, untuk menyelesaikan pertempuran dengan musuh-musuh. Kejahatan orang-orang Saudi di wilayah perbatasan Yaman menunjukkan kekalahan mereka di medan pertempuran.

Dalam pertemuan ini ditekankan dukungan terhadap angkatan bersenjata Yaman terhadap para penyerang dan penjajah.

Juga di provinsi Hajjah, suku-suku di wilayah Al-Miftah selama pertemuan mereka mengumumkan mobilisasi umum untuk menghadapi agresi musuh Saudi dan mengakhiri pengepungan yang zalim terhadap Yaman.