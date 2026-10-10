Strategi elektoral Trump dan risiko yang dihadapi Iran hingga pertengahan Januari

Hossein Rajaei, pakar politik; Donald Trump sangat menyadari bahwa dalam hal kemungkinan kekalahan pada pemilihan sela Kongres Amerika, ia hanya memiliki dua bulan emas (dari pertengahan November hingga pertengahan Januari) sebelum pembentukan Kongres baru untuk menyelesaikan urusan Iran. Dari sudut pandangnya, mencapai kemenangan telak terhadap Iran adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari tekanan Kongres Demokrat. Oleh karena itu, dugaan bahwa «penjudi» ini sekali lagi mempertaruhkan masa depannya dan negaranya serta mengerahkan seluruh kekuatan militer, ekonomi dan politik Amerika untuk menundukkan bangsa Iran, tidaklah jauh dari pikiran. Dalam hal kemenangan Republik pada pemilihan, strateginya tetap akan mengorbankan sumber daya bangsa Amerika demi kepentingan pribadinya dan orang-orang dekatnya; dengan perbedaan bahwa dalam skenario itu, ia akan memiliki kesempatan dua tahun untuk konfrontasi dengan bangsa Iran

Di sisi lain, Trump tidak ingin sebelum pemilihan sela terlibat dalam perang luas dan berkepanjangan dengan Iran. Pertempuran seperti itu dapat memperburuk krisis energi di Amerika dan dengan meningkatkan ketidakpuasan publik, menghasilkan kekalahan yang lebih berat bagi Republik di Kongres. Trump sangat membutuhkan dukungan para wakil ini terhadap kemungkinan mayoritas Demokrat, dan kehilangan dukungan mereka atau jatuhnya posisi partainya akan menjadi pukulan mematikan bagi masa depan politiknya. Dalam kondisi seperti itu, dari sudut pandangnya dan tim penasihatnya, melakukan operasi kilat dan berisik dan selanjutnya mengumumkan berakhirnya perang adalah pilihan yang lebih diinginkan untuk setidaknya menanamkan kepada pemilih yang tidak puas dengan situasi harga, setidaknya perasaan kemenangan

Formasi militer Amerika di kawasan dalam beberapa minggu terakhir dan konsultasi mereka dengan pejabat Israel dan pemimpin negara-negara Eropa dan Arab menunjukkan adanya rencana semacam itu. Rencana seperti serangan simultan ke Gunung Kelang dan target pembunuhan pada hari ketujuh Oktober (peringatan operasi Badai Al-Aqsa), bisa sangat membantu Netanyahu dalam pemilihan Israel dan juga membantu situasi Trump dan Republik dalam pemilihan Kongres

Alasan mengapa pelaksanaan rencana ini tertunda dapat dicari dalam dua faktor: Pertama, rencana semacam itu didasarkan pada asumsi bahwa pengumuman berakhirnya perang akan mengikat tangan Iran untuk respons luas dan pihak Iran paling banyak akan membatasi diri pada menargetkan pangkalan militer Amerika yang sudah hancur. Faktor kedua adalah bahwa efektivitas rencana ini bergantung pada ketersediaan target pembunuhan dan penciptaan kekacauan internal di Iran