Ghalibaf kepada Rubio: Anda akan berlutut di hadapan orang Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf sebagai reaksi terhadap omong kosong terbaru Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, tentang peradaban Iran di akunnya menulis: Sepanjang sejarah, kami orang Iran telah menghadapi mereka yang menyatakan diri sebagai penguasa dunia dan berusaha menghapus peradaban kuno dari halaman zaman

Ia menambahkan: Mereka datang dengan api dan nyala, tetapi mereka pergi dengan debu dan kehinaan

Ghalibaf menegaskan: Mereka yang mencari warisan Alexander akan mengalami nasib Valerian; Anda akan berlutut