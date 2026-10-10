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Ghalibaf kepada Rubio: Anda akan berlutut di hadapan orang Iran

10 Oktober 2026 - 22:56
Kode berita: 1876294
Source: ABNA
Ghalibaf kepada Rubio: Anda akan berlutut di hadapan orang Iran

Ketua Dewan Konsultatif Islam, sebagai reaksi terhadap klaim Marco Rubio, menulis: Mereka yang mencari warisan Alexander akan mengalami nasib Valerian; Anda akan berlutut!

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf sebagai reaksi terhadap omong kosong terbaru Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, tentang peradaban Iran di akunnya menulis: Sepanjang sejarah, kami orang Iran telah menghadapi mereka yang menyatakan diri sebagai penguasa dunia dan berusaha menghapus peradaban kuno dari halaman zaman

Ia menambahkan: Mereka datang dengan api dan nyala, tetapi mereka pergi dengan debu dan kehinaan

Ghalibaf menegaskan: Mereka yang mencari warisan Alexander akan mengalami nasib Valerian; Anda akan berlutut

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