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Kejuaraan gulat Yunani-Romawi adalah wujud kehendak bangsa yang percaya bahwa hak harus diraih.

27 Oktober 2026 - 11:46
Kode berita: 1883182
Source: ABNA
Kejuaraan gulat Yunani-Romawi adalah wujud kehendak bangsa yang percaya bahwa hak harus diraih.

Presiden Republik Islam Iran, dengan menyatakan bahwa kejuaraan Anda adalah wujud kehendak dan usaha bangsa yang percaya bahwa hak harus diraih, menegaskan: Iran akan tetap mulia dan teguh bersama pemudanya.

Menurut laporan kantor berita Abna, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, menulis di media sosial dengan merujuk pada kejuaraan tim nasional gulat Yunani-Romawi: Para pendekar tim nasional gulat Yunani-Romawi Iran sekali lagi berdiri di puncak dunia. Bravo, anak-anakku yang terkasih dan terhormat!

Pezeshkian, dengan menyatakan bahwa kejuaraan Anda adalah wujud kehendak dan usaha bangsa yang percaya bahwa hak harus diraih, menegaskan: Iran akan tetap mulia dan teguh bersama pemudanya.

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