Mayor Jenderal Abdollahi: Tidak ada kapal yang melanggar aturan yang akan aman

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Abdollahi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata negara kita, sambil mengucapkan terima kasih kepada para pejuang yang berkorban dari angkatan darat, Garda Revolusi, dan Basij, mengumumkan: Bertentangan dengan klaim propaganda dan media dari para pemimpin Amerika bahwa Selat Hormuz terbuka dan bebas, jalur air strategis ini sepenuhnya ditutup dan dikelola di bawah kendali dan pengawasan angkatan laut Garda Revolusi yang kuat.

Mayor Jenderal Abdollahi saat mengunjungi pantai Laut Oman juga mengumumkan: Pasukan laut dan darat angkatan darat, selain memiliki kesiapan dan semangat yang tinggi, memiliki penguasaan dan pengawasan penuh atas perairan terbuka Laut Oman dan pantainya, dan dengan mengawasi semua pergerakan musuh di wilayah tersebut, tidak mengizinkan kapal yang melanggar aturan untuk melintas.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dalam kunjungan ini yang dihadiri oleh para komandan angkatan laut Garda Revolusi dan angkatan darat, mengumumkan: Seluruh wilayah Teluk Persia dan pulau-pulaunya, Laut Oman dan pantainya, serta timur dan barat Selat Hormuz dengan kemampuan yang sangat tinggi berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran yang kuat, dan selain Selat Hormuz ditutup, tidak ada kapal yang diizinkan melintas di jalur air strategis ini di luar pengaturan Iran.

Ia memperingatkan: Setiap kapal yang melanggar aturan yang karena alasan apa pun ingin melintas di luar rute yang ditentukan dan pengaturan Iran, keselamatannya akan terancam dan akan mengalami kerusakan serius.

Mayor Jenderal Abdollahi selanjutnya mengumumkan: Angkatan Bersenjata di wilayah Teluk Persia, pulau-pulau, Selat Hormuz, dan pantai Laut Oman hadir di wilayah tersebut jauh lebih siap daripada sebelumnya dan dengan peralatan baru dan lebih canggih dari sebelumnya, dengan kuat dan berwibawa, dan akan menghadapi segala kejahatan dan agresi musuh dengan lebih keras daripada sebelumnya.