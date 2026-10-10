Baqerzadeh: Rakyat Iran tidak akan melepaskan masa depan mereka

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ali Asghar Baqerzadeh pada pertemuan perwakilan muda Uni Interparlemen Dunia (IPU) yang sedang berlangsung di Arusha, Tanzania, dengan menekankan bahwa kaum muda menentukan masa depan dunia, menyatakan: Hari ini saya berbicara atas nama generasi yang ingin hidup, belajar, berolahraga, membentuk keluarga dan membangun masa depan yang lebih baik

Wakil rakyat Babolsar dan Fereydunkenar di Dewan Konsultatif Islam, dengan menyatakan bahwa salah satu fondasi terpenting pemerintahan yang baik adalah mendengarkan suara rakyat, menambahkan: Hari ini dalam pertemuan ini, saya adalah suara kaum muda Iran dan mengajukan pertanyaan mereka tentang hak asasi manusia, keamanan, pembangunan dan masa depan generasi muda

Baqerzadeh dengan merujuk pada serangan Amerika dan rezim Zionis terhadap pusat-pusat sipil di Iran, menyatakan: Ketika rumah sakit, pusat bantuan dan Bulan Sabit Merah, universitas dan infrastruktur vital negara diserang dan rakyat menghadapi sanksi obat dan peralatan medis, muncul pertanyaan: di mana posisi hak asasi manusia

Ia melanjutkan: Bagaimana kita bisa berbicara tentang pemberdayaan masyarakat sementara infrastruktur milik rakyat dan masa depan kaum muda menjadi sasaran serangan? Bagaimana kita bisa berbicara tentang kesempatan yang sama bagi kaum muda ketika harapan seorang pasien untuk melanjutkan hidup terancam, masa depan ilmu dan pengetahuan satu generasi terganggu dan hak suatu bangsa untuk pembangunan dan kemajuan terancam

Perwakilan muda Iran dalam pertemuan ini dengan mengajukan pertanyaan «Apakah ini dunia yang akan kita bangun untuk generasi mendatang?», menekankan perlunya perhatian masyarakat internasional terhadap konsekuensi kemanusiaan dan pembangunan dari serangan terhadap infrastruktur sipil

Baqerzadeh selanjutnya dengan mengkritik tindakan Amerika dan rezim Zionis mengatakan: Serangan-serangan ini tidak dapat hanya disebut kesalahan perhitungan atau kesalahan manusia. Menurutnya, laporan pencari fakta juga telah menunjukkan bahwa tindakan-tindakan ini disengaja dan bertarget dan menargetkan keamanan, martabat manusia, hak hidup rakyat Iran dan jalur pembangunan dan kemajuan negara