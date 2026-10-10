Menurut laporan kantor berita ABNA, situs Zionis Tilm dengan menerbitkan artikel karya Yosef Zaira menekankan bahwa narasi media yang tersebar di rezim Zionis tentang ketahanan ekonomi dan indikator positif bursa tidak benar dan menyesatkan

Berdasarkan laporan ini, propaganda media rezim Zionis tentang perbaikan kondisi ekonomi, dan itu di bawah bayang-bayang perang yang terus-menerus sejak 2023, digunakan sebagai penutup untuk membenarkan perang-perang ini. Sementara ekonomi rezim telah mengalami pukulan dan kerugian berat

Peningkatan biaya dan lonjakan defisit anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya

Biaya langsung perang telah menyebabkan peningkatan beberapa kali lipat dalam pengeluaran militer di rezim Zionis. Peningkatan ini berarti kenaikan pengeluaran tahunan sebesar 55 miliar shekel; artinya beban finansial tambahan 5 ribu shekel untuk setiap Zionis dan 15 ribu shekel untuk setiap keluarga Israel per tahun

Selain itu, defisit anggaran umum telah meningkat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angka ini yang pada tahun 2022 hanya 1,8 persen, pada tahun 2023 mencapai 7,1 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 9 persen

Utang publik juga meningkat dari 60,5 persen menjadi 68,5 persen dari PDB

Kabinet rezim Zionis untuk mengimbangi kondisi ini telah melakukan peningkatan pajak tidak langsung dan pemotongan anggaran layanan publik perkotaan seperti kesehatan dan pendidikan

Krisis ekonomi di rezim tidak terbatas pada anggaran langsung, tetapi juga mencakup biaya tidak langsung yang timbul dari penurunan permintaan dan pendalaman resesi ekonomi. Dalam artikel ini disebutkan dimensi ketiga yang tersembunyi dan tidak terlihat dalam grafik pasar saham. Biaya ini mencakup hilangnya modal manusia dan peningkatan risiko yang menghambat investasi