Ansarullah: Yaman selangkah lagi dari berakhirnya perwalian Arab Saudi

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masira, Ali al-Imad, anggota biro politik Ansarullah Yaman, menekankan bahwa Yaman telah mencapai tahap di mana hanya selangkah lagi dari mengakhiri secara definitif intervensi dan perwalian Arab Saudi dan kekuatan asing

Ia menyatakan bahwa Yaman sedang mencapai posisi tinggi dan terdepan di tingkat internasional, regional dan pemerintahan yang layak bagi sejarah kunonya dan kedalaman Islam, Arab dan sentralnya. Ia juga menekankan perlunya kelanjutan partisipasi aktif dan menentukan untuk mencapai kemenangan penuh dan mewujudkan tujuan bangsa Yaman di jalan kesejahteraan, kebebasan dan kemerdekaan

Al-Imad menganggap Selat Bab-el-Mandeb sebagai judul terpenting dalam pertempuran ini dan menekankan bahwa perang ini bagi siapa pun yang masuk ke dalamnya akan berakhir dengan kekalahan. Karena siapa pun yang masuk ke dalam koalisi melawan Yaman,要么 telah keluar dari medan atau runtuh karena masalah internalnya sendiri

Ia menunjukkan tekanan luas Amerika untuk mendorong pihak-pihak regional dan internasional termasuk Turki, Pakistan dan Qatar ke dalam pertempuran ini, dan melaporkan upaya untuk membangun kembali kelompok takfiri dan ISIS dengan kedok nama-nama lokal baru seperti «Al-Amalika», «Tawari» dan «Dir al-Watan», dan menekankan bahwa Yaman dengan memiliki kemampuan, potensi dan kehendak tentaranya, mampu menghukum para agresor, menghancurkan tujuan mereka dan melindungi kedaulatannya

Al-Imad menyebut rezim Saudi sebagai tangan eksekutif proyek-proyek Zionis yang telah menunjukkan sifat kriminalnya melalui penindasan terhadap oposisi dan pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi dengan gergaji

Al-Imad dengan merujuk pada rangkaian kejahatan rezim ini di Yaman dan Najd, mengatakan bahwa rezim ini hanya memahami bahasa kekuatan dan di bawah bayang-bayang ketergantungan media dan dukungan finansial untuk menghasut dan menumpahkan darah, tidak dapat diyakinkan dengan bahasa kemanusiaan atau persaudaraan

Ia dalam analisis yang tepat terhadap panggung politik dan militer, menyatakan bahwa Mohammed bin Salman dengan lampu hijau dan dukungan Amerika, mengambil kekuasaan dengan mengorbankan keluarga Saudi, untuk menyalakan perang dan melindungi kepentingan Zionis. Bin Salman siap membakar Arab Saudi, minyak, ekonomi dan bahkan pesawatnya untuk mempertahankan posisinya di kursi kekuasaan