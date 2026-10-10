Putin kepada Trump: Kesepakatan dengan Iran sangat penting

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Yuri Ushakov, wakil presiden Rusia menekankan bahwa Vladimir Putin dalam pembicaraan telepon dengan Donald Trump, presiden Amerika, menunjukkan bahwa opsi politik dalam proses terkait Iran masih berlaku

Putin menambahkan bahwa mencapai kesepakatan masih mungkin dan perlu

Ushakov menyatakan: Putin memberitahukan kepada Trump bahwa Ukraina menghancurkan proses negosiasi mengenai krisis di negara ini dengan melakukan serangan selama pemilihan Duma Rusia

Putin juga berbicara dengan Trump tentang langkah-langkah balasan Moskow terhadap Kiev

Trump juga mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan-pesan ini kepada delegasi negosiasi Ukraina di Miami, Amerika