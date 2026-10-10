Pezeshkian dan Aliyev bertemu

Menurut laporan kantor berita ABNA, Massoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dan Ilham Aliyev, Presiden Republik Azerbaijan, bertemu dan berbincang di sela-sela penyelenggaraan KTT para pemimpin negara-negara Persemakmuran dan forum lingkungan Laut Kaspia di Turkmenistan

Dalam pertemuan ini, kondisi terkini hubungan bilateral dan jalannya kerja sama bersama antara Republik Islam Iran dan Republik Azerbaijan dibahas. Kedua pihak, dengan menekankan hubungan baik dan tetangga kedua negara, menekankan pentingnya memanfaatkan kapasitas yang ada untuk mengembangkan dan memperdalam hubungan bilateral di berbagai bidang

Presiden kedua negara juga, dengan merujuk pada kesepakatan dan proyek bersama, menekankan perlunya mempercepat proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai, menyelesaikan proyek yang sedang berjalan, dan memperkuat bidang kerja sama timbal balik

Dalam pertemuan ini, tekad bersama kedua negara untuk memperluas dan memperkuat kerja sama bilateral di semua bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk bidang ekonomi, perdagangan, transit, dan regional, ditekankan. Selain itu, kelanjutan konsultasi dan dialog konstruktif antara pejabat kedua negara, dalam rangka memajukan tujuan bersama dan memperkuat hubungan persahabatan Teheran dan Baku, menjadi perhatian