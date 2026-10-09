Kebangkitan global melawan kejahatan rezim Zionis di Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Koalisi global untuk mendukung Palestina dengan mengeluarkan pernyataan menyatakan bahwa dari hari ini Jumat selama tiga hari kegiatan kampanye internasional untuk mendeklarasikan dukungan bagi rakyat Palestina yang tertindas pada peringatan ketiga tahun agresi terhadap Jalur Gaza dimulai.

Berdasarkan laporan ini, koalisi tersebut meminta semua bangsa dan gerakan rakyat dan lembaga hukum untuk hadir dengan kuat dalam kegiatan terkoordinasi ini di seluruh dunia selama hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan menyerukan kebutuhan penghentian genosida oleh rezim Zionis.

Koalisi ini menegaskan: Jadikan jalan-jalan, parlemen dan ruang virtual sebagai tempat untuk mendeklarasikan dukungan bagi Palestina dan kebutuhan mengakhiri pendudukan Israel. Jangan biarkan berlalunya tiga tahun pembantaian, kehancuran dan agresi menyebabkan kejahatan ini menjadi normal. Kekebalan politik Israel di forum internasional oleh pemerintah Barat khususnya Amerika Serikat harus dihentikan.

Koalisi global pendukung Palestina adalah koalisi rakyat yang dibentuk pada tahun 2025 di London dengan partisipasi tokoh-tokoh parlemen dan hukum terkemuka.