Pezeshkian: Musuh tidak dapat mengepung Iran dengan mudah

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian sore ini Kamis sebelum berangkat ke Turkmenistan untuk menghadiri dan berpidato di dua KTT Dewan Kepala Negara Persemakmuran — sebagai tamu istimewa — dan KTT lingkungan kepala negara pesisir Laut Kaspia, menyatakan: Perjalanan ini dilakukan atas undangan resmi presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow.

Menunjuk bahwa Laut Kaspia saat ini menghadapi ancaman lingkungan dan keikutsertaan dalam KTT lingkungan kepala negara pesisir Laut Kaspia penting dari sudut pandang ini, ia menambahkan: Laut Kaspia adalah modal bagi generasi mendatang, jika lingkungan rusak, akan timbul banyak masalah bagi negara-negara tepi Kaspia.

Presiden melanjutkan: Polusi yang ada, penurunan aliran masuk dan kekeringan Kaspia, serta peningkatan penangkapan biota air, adalah masalah yang dihadapi kawasan ini dan direncanakan akan dilakukan pembicaraan mengenai hal ini dalam perjalanan ini.

Pezeshkian menegaskan: Selain itu, perjalanan ke Turkmenistan adalah kesempatan baik untuk melakukan pembicaraan dengan negara-negara yang hadir dalam dua KTT ini mengenai hubungan multilateral dan melawan unilateralisme serta kerja sama di bidang energi dan masalah politik, ekonomi, sosial dan keamanan lainnya.