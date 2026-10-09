Araghchi: Proses perundingan masih berlanjut

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, setelah menghadiri upacara peringatan ibunda kepala Organisasi Perencanaan dan Anggaran, mengatakan: Proses perundingan masih berlanjut dan melalui mediator, pesan-pesan dipertukarkan.

Ia menyatakan: Kami telah menyampaikan rencana kami yang dikenal sebagai rencana 7 hari, dan mendengar pandangan pihak Amerika terhadapnya; saat ini kami sedang mengkajinya; saya pikir dalam beberapa hari kami akan menjawab.