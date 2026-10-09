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Araghchi: Proses perundingan masih berlanjut

9 Oktober 2026 - 22:40
Kode berita: 1875832
Source: ABNA
Araghchi: Proses perundingan masih berlanjut

Menteri Luar Negeri setelah menghadiri upacara peringatan ibunda kepala Organisasi Perencanaan dan Anggaran, mengatakan: Proses perundingan masih berlanjut dan melalui mediator pesan-pesan dipertukarkan.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, setelah menghadiri upacara peringatan ibunda kepala Organisasi Perencanaan dan Anggaran, mengatakan: Proses perundingan masih berlanjut dan melalui mediator, pesan-pesan dipertukarkan.

Ia menyatakan: Kami telah menyampaikan rencana kami yang dikenal sebagai rencana 7 hari, dan mendengar pandangan pihak Amerika terhadapnya; saat ini kami sedang mengkajinya; saya pikir dalam beberapa hari kami akan menjawab.

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