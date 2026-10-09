Pengakuan Reuters dan AFP atas operasi sukses Yaman terhadap Riyadh

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, sumber-sumber yang mengetahui dalam percakapan dengan Agence France-Presse menyatakan bahwa setidaknya satu pesawat di bandara King Khalid Riyadh mengalami kerusakan parah setelah beberapa jam dari ledakan dahsyat di bandara ini.

Reuters juga mengutip tiga sumber menyatakan bahwa asap yang terlihat di bandara Riyadh berasal dari sebuah pesawat.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman tadi malam menyatakan: Kami Kamis malam menargetkan bandara King Khalid di Riyadh dengan dua rudal jelajah, bandara Najran dengan satu rudal balistik dan pangkalan udara di Khamis Mushait dengan satu rudal balistik.

Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam bagian lain dari pesannya yang dipublikasikan di media sosial, menambahkan: Serangan-serangan ini berkat Tuhan dilakukan dengan presisi dan mengenai langsung dan menyebabkan gangguan lalu lintas udara di dua bandara dan menimbulkan kerusakan pada keduanya dan pangkalan udara.

Media juga menyatakan bahwa setidaknya tiga pesawat rusak dalam serangan rudal angkatan bersenjata Yaman terhadap bandara Riyadh, salah satunya hancur parah.