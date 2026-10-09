Kembalinya kapal induk usang Lincoln ke pantai Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Manar, kapal induk usang Abraham Lincoln setelah misi panjang berlabuh di pantai barat Amerika. Keluarga-keluarga personel militer yang ditempatkan di kapal induk ini di pelabuhan San Diego di negara bagian California setelah sekitar satu tahun menunggu untuk melihat mereka karena sebelumnya banyak laporan telah diterbitkan tentang kondisi psikologis yang tidak menguntungkan dari personel militer ini dan upaya bunuh diri.

Kapal induk Lincoln pada November 2025 meninggalkan California menuju Laut China Selatan dan kemudian dikirim ke kawasan untuk berpartisipasi dalam agresi terhadap Iran.

Misi lebih dari 250 hari kapal induk ini di perairan kawasan menyebabkan keusangannya dan menciptakan kondisi psikologis yang tidak menguntungkan bagi personel militer Amerika sehingga beberapa dari mereka mencoba bunuh diri.