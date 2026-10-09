Amerika Serikat dan rezim Zionis adalah musuh paling kriminal di era kontemporer

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masira, pemimpin gerakan Ansarallah Yaman dalam pidatonya pada peringatan sepuluh tahun pembantaian besar yang dikenal sebagai «kejahatan aula» di mana upacara berkabung di Sanaa menjadi sasaran serangan udara tentara Saudi dan meninggalkan puluhan syuhada dan cedera, membahas perkembangan terbaru Yaman dan kawasan.

Rezim Zionis dan Amerika Serikat adalah musuh paling kriminal di era kontemporer

Seyed Abdul-Malik Badruddin al-Houthi dalam pidato ini mengatakan: Musuh-musuh menambah pemberontakan, kejahatan, penindasan dan tirani mereka, dan di era kita, musuh Zionis, Amerika Serikat dan pendukung lain rezim ini, adalah di antara contoh paling menonjol dari kejahatan ini. Juga para agresor Saudi adalah di antara contoh paling menonjol dari musuh paling keras kepala di era kontemporer dan di arena Arab dan Islam kita. Rezim Saudi memperkenalkan dirinya sebagai pembawa panji Islam dan menempatkan ungkapan tauhid pada bendera nasionalnya, sementara pedang bendera ini hanya ditarik terhadap bangsa kita. Pedang yang ada pada bendera Arab Saudi tidak pernah diangkat terhadap musuh-musuh umat dan bahkan tidak pernah sekali pun mengambil sikap terhadap mereka. Kapan para agresor Saudi bahkan sekali pun mengambil posisi militer terhadap Amerika Serikat dan Israel?

Pedang yang ada pada bendera Saudi tidak pernah diangkat terhadap musuh-musuh umat

Al-Houthi melanjutkan: Musuh Saudi dalam menentukan target yang diserang bergantung pada Amerika Serikat dan Inggris. Metode Arab Saudi dalam agresi terhadap Yaman didasarkan pada pendekatan Zionis, setan dan penindas yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, nilai-nilai fitrah dan hukum internasional. Formasi militer yang dilatih musuh Saudi memperlakukan tawanan dengan cara barbar yang tidak memiliki kaitan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam dan juga adat istiadat fitrah rakyat Yaman. Adegan yang disaksikan setiap penonton adalah adegan menyakitkan perempuan, anak-anak, syuhada dan cedera serta keluarga mereka yang berduka akibat tindakan agresif Saudi. Kejahatan musuh Saudi terhadap keluarga Ali Adli di Hajjah menghancurkan sebuah keluarga secara keseluruhan dan agresor Saudi terus melakukan kejahatan di provinsi lain juga. Musuh Saudi menargetkan warga di rumah dan pasar mereka, seperti di kawasan Mafraq Mawiya. Pasar adalah tempat berkumpul dan bertemu orang dan tidak ada ambiguitas antara rumah dan pasar dengan front pertempuran.