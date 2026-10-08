Trump tanpa memperhatikan sifat damai program nuklir Teheran, mengklaim: Iran tidak bisa memiliki senjata nuklir!

Seorang jurnalis bertanya kepada Trump: Anda mengatakan Demokrat akan melakukan impeachment terhadap Anda. Dengan alasan apa?; Ia mengklaim: Mereka sendiri tidak tahu. Saya bisa melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Hillary Clinton. Saya bisa melakukan tindakan yang sangat sangat buruk terhadap Joe Biden. Saya bisa melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Barack Obama. Menurut saya melakukan hal seperti itu tidak pantas, karena jabatan presiden harus diperlakukan dengan hormat!

Presiden Amerika dalam menjawab pertanyaan jurnalis tentang konsultasi dengan presiden Rusia, mengatakan: Hari ini (beberapa jam lagi) saya sudah menjadwalkan panggilan telepon. Ini hari ulang tahun Putin. Saya yakin Anda juga akan merayakannya.