Konsultasi pejabat militer tinggi Saudi dengan komandan pasukan laut CENTCOM

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al-Sharq, Muhammad Al-Ghuraibi, Kepala Staf Angkatan Laut Arab Saudi, pada hari Rabu bertemu dengan Kurt Renshaw, komandan pasukan laut CENTCOM dan komandan Armada Kelima negara itu.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan bahwa kedua pihak dalam pertemuan ini membahas kerja sama maritim antara kedua negara.

Kedua pihak menekankan pentingnya kerja sama ini dalam rangka menjamin kepentingan bersama dan memperkuat keamanan maritim dan kebebasan pelayaran di kawasan.