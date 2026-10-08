Tim keamanan nasional Amerika meninjau strateginya terhadap Iran dan Ansar Allah

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al-Jazeera, jaringan NBC News Amerika yang mengutip seorang pejabat Washington mengklaim bahwa Iran dan Amerika dalam kerangka perundingan tidak langsung, pada bulan ini di New York membahas program nuklir Iran.

Pejabat ini menambahkan bahwa kedua pihak dalam perundingan tidak langsung mereka pada bulan ini di New York, membahas topik program nuklir Iran.

Pejabat Amerika juga mengklaim bahwa Donald Trump, presiden Amerika, telah berbicara dengan tim keamanan nasionalnya tentang kemungkinan melanjutkan operasi terhadap Iran dalam beberapa minggu mendatang.

Berdasarkan laporan ini, Trump juga telah meninjau opsi melakukan serangan terhadap Iran sebelum pemilihan tengah masa jabatan.

Pejabat Amerika mengatakan kepada NBC bahwa tim keamanan nasional pemerintah Amerika juga telah meninjau strategi Washington terhadap Iran dan gerakan Ansar Allah Yaman.

Seorang pejabat Amerika dalam hal ini menambahkan bahwa pemerintah negara ini berusaha mencapai kesepakatan dengan Iran yang akan menangani masalah-masalah mendasar, termasuk program nuklir Iran.

Klaim Axios: Pentagon bersiap untuk melanjutkan operasi militer di Iran

Situs berita Axios yang mengutip beberapa pejabat Amerika mengklaim bahwa Pentagon telah memerintahkan Komando Pusat Amerika (CENTCOM) untuk menyelesaikan persiapan untuk melanjutkan operasi di Iran.

Axios juga melaporkan yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih bahwa semua opsi mengenai Iran setiap saat berada di tangan Donald Trump, presiden Amerika.

Berdasarkan laporan ini, seorang pejabat Pentagon juga mengatakan bahwa misi kementerian ini adalah menyiapkan opsi militer dan menyajikannya kepada Trump.

Axios juga yang mengutip sumbernya mengklaim bahwa melanjutkan operasi perang di Iran mungkin mencakup serangan terhadap target di sektor energi, infrastruktur dan fasilitas nuklir.