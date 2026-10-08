Yaman menembak jatuh drone Turki milik Arab Saudi

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al-Masira, «Yahya Saree», juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan bahwa pasukan ini telah menembak jatuh satu drone bersenjata pengintai jenis «Bayraktar Akıncı» buatan Turki, yang milik Arab Saudi, di langit provinsi Taiz.

Ia menambahkan bahwa drone ini ditargetkan dan ditembak jatuh menggunakan senjata yang sesuai.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman juga mengumumkan bahwa drone tersebut ditargetkan saat menjalankan misi di langit provinsi Taiz.