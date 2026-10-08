Mahasiswa Universitas Edinburgh bangkit melawan rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna yang mengutip The National Scot, sekitar 200 staf dan mahasiswa Universitas Edinburgh, pada peringatan operasi yang membanggakan Badai Al-Aqsa melawan rezim Zionis pada 7 Oktober 2023, berpartisipasi dalam pertemuan protes terhadap hubungan universitas ini dengan penjajah pembunuh anak dan «keterlibatan dalam genosida» di Gaza.

Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa mereka sudah lelah dengan permintaan berulang selama 3 tahun terakhir kepada universitas untuk memutuskan hubungannya dengan perusahaan-perusahaan Zionis.

Protes ini melanjutkan serangkaian tindakan sebelumnya terhadap keputusan investasi dan kemitraan universitas; tindakan yang mencakup penulisan di dinding gedung-gedung universitas dan penandatanganan petisi yang di dalamnya meminta universitas untuk «segera menarik investasinya» dan «mengakhiri semua kontrak» dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan Zionis.