Mamdani: Uang pajak kami digunakan untuk membiayai kejahatan perang Israel

Menurut kantor berita Abna yang mengutip ABC News, Zohran Mamdani, walikota New York, hari ini Rabu bertepatan dengan peringatan ketiga operasi yang membanggakan Badai Al-Aqsa, mengeluarkan pernyataan.

Walikota New York mengkritik keras tindakan rezim Zionis dan menggambarkannya sebagai genosida.

Dalam pernyataannya hari Rabu disebutkan bahwa penderitaan ini tidak dimulai pada hari itu dan tidak berakhir pada hari itu, melainkan «berlanjut dengan genosida Israel yang merusak dan terus-menerus di Gaza.» Penderitaan ini tidak dimulai pada hari itu dan tidak berakhir pada hari itu; melainkan berlanjut dengan genosida Israel yang merusak dan terus-menerus di Gaza; genosida di mana lebih dari 74.000 warga Palestina termasuk lebih dari 21.000 anak tewas (syahid). Bahkan setelah gencatan senjata yang diklaim, lebih dari 1.400 warga Palestina lainnya meninggal. Penderitaan ini diperparah dengan setiap bom yang dijatuhkan Israel di atas ambulans yang menunggu di depan rumah sakit, dengan setiap serangan drone yang menargetkan bangunan tempat tinggal atau jurnalis, dan dengan setiap kiriman bantuan makanan yang dikembalikan di penyeberangan perbatasan. Banyak warga New York dilanda kesedihan yang menyayat hati ini, dan kami juga berduka di samping mereka; sementara kami tahu bahwa uang pajak kami digunakan untuk membiayai kejahatan perang ini. Setelah 3 tahun, kita tidak boleh menerima dunia di mana pendudukan dan apartheid berlanjut, kejahatan perang tetap tanpa jawaban, dan pemerintah federal kita dengan setiap kiriman senjata, masih menjadi kaki tangan dalam kejahatan ini.