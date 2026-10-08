Jejak darah kejahatan Zionis; dari Gaza hingga Iran

Kantor berita Abna: Tiga tahun Asia Barat terbangun oleh suara ledakan agresif rezim Zionis, tentu saja dengan bantuan Amerika; tiga tahun bagi sebagian penduduk dunia, pagi dimulai dengan mencari air dan roti dan malam dengan menghitung orang-orang yang tidak kembali lagi. Dari 7 Oktober 2023 hingga hari ini, geografi perang besar telah meluas, dan jejak serangan rezim pembunuh anak Israel telah membentang dari gang-gang Gaza hingga rumah-rumah di Lebanon Selatan dan kemudian langit Iran; perang di mana rumah sakit tidak aman dan bahkan tidak bisa menjadi tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang, sekolah berubah dari ruang kelas menjadi tempat pemakaman anak-anak tak berdosa, dan air dan makanan, dari kebutuhan hidup paling dasar, menjadi bagian dari persamaan perang bagi penghisap darah dunia.

Jika kita menceritakan tiga tahun terakhir melalui sejarah operasi, nama senjata dan jumlah serangan, tidak akan terlihat apa yang terjadi pada orang-orang. Anak-anak di Gaza yang jantungnya bergetar setiap detik dan yang, dibungkus kain kafan, menjadi syahid dalam pelukan ibu mereka; rumah-rumah yang tidak tersisa apa pun selain reruntuhan; seorang ibu yang tidak lagi mendengar suara anaknya; seorang anak yang tidak lagi memanggil nama ayahnya; seorang dokter yang dalam kegelapan dan tanpa peralatan berdiri di atas orang yang terluka yang mungkin tidak bisa lagi diselamatkan; seorang anak yang, alih-alih tas sekolah, membawa beberapa botol air. Ini adalah narasi tiga tahun di mana rezim perampas Israel mengubah Gaza menjadi salah satu panggung kehancuran manusia terbesar di dunia, dan jangkauan agresivitas dan pembunuhan anak-anaknya mencapai Lebanon dan Iran.

Gaza, Lebanon dan Iran adalah tiga geografi yang berbeda, tetapi dalam tiga tahun terakhir, satu gambaran umum telah berulang berkali-kali: kesyahidan orang-orang tak berdosa. Tiga tahun terakhir tidak dapat diukur hanya dengan jumlah rudal, operasi dan target militer. Harus diukur dengan jumlah anak yang tidak kembali ke sekolah; dengan rumah sakit yang tidak lagi dapat menerima pasien; dengan rumah-rumah yang pemiliknya tetap di bawah reruntuhan; dengan ibu-ibu yang menguburkan anak-anak mereka; dengan orang-orang yang mengantri untuk air dan dengan keluarga-keluarga yang suatu pagi keluar dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah mereka. Jejak darah membentang dari Gaza ke Lebanon dan Iran; jejak yang tidak hilang dengan berakhirnya setiap serangan dan tetap dalam ingatan orang-orang yang masih di tengah perang mencari tanda kehidupan.