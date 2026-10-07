Upaya Menembus Bab al-Mandab Digagalkan, Serangan Rudal Hantam Sejumlah Pusat dan Bandara Penting

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengumumkan pelaksanaan sejumlah operasi militer terhadap posisi dan fasilitas militer Arab Saudi. Ia juga menyebut bahwa pasukan Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone pengintai Saudi.

Menurut Saree, sebuah drone pengintai Saudi jenis CH-4 ditembak jatuh di wilayah udara Provinsi al-Jawf.

Ia menambahkan bahwa Bandara King Khalid di Riyadh juga menjadi sasaran sejumlah drone.

Saree juga mengumumkan pelaksanaan dua operasi militer terhadap Bandara Internasional Abha dan Pangkalan Khamis Mushait. Menurutnya, kedua operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sejumlah rudal balistik dan drone.

Ia melanjutkan bahwa konsentrasi pasukan lawan juga menjadi sasaran dalam sebuah operasi khusus di kamp al-Daghareer di Jizan, kamp Akifah di Asir, dan kamp al-Mausim di Jizan.

Dalam perkembangan terkait, beberapa jam sebelumnya, Kantor Informasi Departemen Keamanan Aden yang berada di bawah pemerintahan yang didukung Saudi menyatakan bahwa dua rudal yang diluncurkan Ansarullah telah menargetkan Bandara Internasional Aden.

Upaya Menembus Bab al-Mandab Digagalkan

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman juga menyatakan bahwa upaya besar pasukan yang didukung Saudi untuk menembus ke arah Selat Bab al-Mandab mendapat perlawanan dari pasukan Yaman dan, menurutnya, berakhir dengan kegagalan total.

Saree menegaskan bahwa pergerakan militer di poros strategis tersebut tidak menghasilkan kemajuan di lapangan dan memaksa pasukan lawan untuk mundur.

Ia mengatakan: “Kegagalan ini menunjukkan ketidakmampuan Arab Saudi untuk mengubah perimbangan militer di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Yaman.”

66 Serangan Udara Saudi ke Wilayah Yaman

Bersamaan dengan perkembangan tersebut, Saree juga melaporkan peningkatan serangan udara Arab Saudi. Ia menyatakan bahwa dalam 24 jam terakhir, 66 serangan udara baru dilancarkan terhadap sejumlah wilayah permukiman di Yaman.

Menurut laporan yang dikutip dalam artikel tersebut, jet tempur Saudi jenis F-15 dan Typhoon, yang lepas landas dari pangkalan udara Khamis Mushait dan Taif, menargetkan infrastruktur sipil di provinsi al-Jawf, Taiz, Marib, Hodeidah, Hajjah, dan Saada.

Saree mengatakan bahwa akibat serangan tersebut, sejumlah warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, tewas atau terluka.

Ia juga menyebut bahwa dengan memperhitungkan serangan-serangan terbaru, jumlah serangan udara dan rudal Arab Saudi sejak dimulainya babak baru konflik telah mencapai 1.642 serangan.