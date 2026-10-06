Araghtchi: Iran dengan Tegas Membela Kepentingan dan Keamanan Nasionalnya

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ararat Mirzoyan, Menteri Luar Negeri Republik Armenia, yang melakukan perjalanan ke Teheran dengan memimpin delegasi diplomatik, pagi ini Senin bertemu dan berbicara dengan Seyed Abbas Araghtchi, Menteri Luar Negeri negara kita.

Dalam pertemuan ini dibahas dan dipertukarkan pandangan tentang hubungan Teheran-Yerevan, dan kedua pihak, sambil meninjau proses pertumbuhan kerja sama bilateral di berbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara, menekankan tekad para pemimpin Iran dan Armenia untuk mengembangkan dan memperdalam hubungan.

Menteri Luar Negeri negara kita, dengan menyebutkan ikatan lama dan abadi kedua bangsa Iran dan Armenia, menekankan pendekatan Republik Islam Iran dalam upaya memperluas hubungan dengan tetangga, khususnya di kawasan Kaukasus dan Asia Tengah.

Ia menyatakan bahwa Republik Islam memberikan nilai dan kepentingan khusus pada hubungan persahabatan dan yang selalu tumbuh dengan Armenia dan memandang penguatan interaksi dan hubungan yang semakin meningkat dengan negara-negara kawasan Kaukasus dan Asia Tengah sebagai jaminan keamanan dan perdamaian bagi seluruh negara kawasan dan penyedia pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa kawasan.

Menteri Luar Negeri Armenia, dengan menyatakan kegembiraan atas perjalanan ke Teheran, menekankan sifat strategis hubungan Iran dan Armenia serta kesinambungan dan komitmen Yerevan terhadap perluasan kerja sama dengan Iran dan menyatakan harapan bahwa dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif Iran dan Armenia, hubungan kedua negara akan semakin diperdalam.

Menteri Luar Negeri Iran dan Armenia dalam pertemuan ini melakukan konsultasi tentang cara-cara memperkuat lebih lanjut kerja sama di bidang ekonomi, politik, perdagangan, transportasi dan energi.