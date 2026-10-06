New York Times: Era Pengaruh Lobi Israel di Amerika Telah Berakhir

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar New York Times melaporkan bahwa periode pengaruh lobi Zionis di Amerika telah berakhir. Lobi yang dikenal sebagai AIPAC ini telah menjadi beban bagi politisi Demokrat dan sumber ketegangan bagi orang Yahudi Amerika, dan Demokrat tidak menerima dukungan finansial dari lobi ini.

Berdasarkan laporan ini, lobi Zionis setelah melewati beberapa dekade pengaruhnya yang kuat di Amerika, karena dukungan tanpa syarat terhadap rezim Zionis dan keberpihakan kepada Partai Republik, sementara kritik terhadap kejahatan Israel terhadap Jalur Gaza semakin intens, sedang kehilangan posisinya.

Dalam laporan ini disebutkan, dahulu karena pengaruh AIPAC, dukungan tanpa syarat terhadap Israel di Kongres adalah hal yang biasa, tetapi perang Gaza mengubah situasi dan mengurangi popularitas rezim. Berdasarkan jajak pendapat NBC pada tahun 2026, hanya 32 persen pemilih Amerika yang memiliki pandangan positif terhadap rezim ini.

Berdasarkan laporan ini, AIPAC telah menghabiskan jutaan dolar untuk mengalahkan kandidat Demokrat yang memiliki pendekatan anti-Israel tetapi gagal. Beberapa Demokrat juga mengatakan bahwa mereka tidak lagi ingin menerima uang dari AIPAC karena takut hubungan ini akan berdampak negatif pada pilihan elektoral mereka.