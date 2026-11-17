Menurut laporan kantor berita Abna mengutip saluran Al Jazeera, J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika, dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa tampaknya beberapa pihak menginginkan kelanjutan perang terhadap Iran tanpa batas waktu apa pun.

Ia menambahkan: Presiden Trump memiliki beberapa opsi, salah satunya adalah mengumumkan berakhirnya operasi militer terhadap Iran.

Wakil Presiden Amerika dengan menekankan perlunya menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai solusi akhir dan mengakhiri konflik mengatakan: Trump dapat meningkatkan tekanan militer dan diplomatik terhadap Iran, dan menurutnya, Presiden Amerika saat ini sedang mempertimbangkan opsi ini.

Vance pada akhirnya menegaskan: Kami tidak akan membiarkan perang terhadap Iran menjadi komitmen militer yang berlangsung 10 atau 15 tahun dan bahkan dua tahun.