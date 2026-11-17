Menurut laporan kantor berita Abna mengutip saluran Al Jazeera, Andy Burnham, Perdana Menteri Inggris mengumumkan bahwa negaranya akan bekerja sama dengan kabinet baru Israel, dengan syarat kekerasan dihentikan, proses pembangunan permukiman Zionis diakhiri dan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

Ia juga, dengan menyebut perkembangan kawasan, menegaskan bahwa London mendukung upaya para mediator untuk mencapai kesepakatan dengan tujuan mengakhiri perang, membuka kembali Selat Hormuz dan mencegah apa yang ia klaim sebagai «Iran mendapatkan senjata nuklir».

Rezim pendudukan pada September (Shahrivar/Mehr) tahun ini menutup konsulat Inggris di timur kota Quds.

Tindakan ini dilakukan setelah keputusan London untuk melarang impor barang dan produk pemukim Israel.