Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Ahd, Ayatullah Sheikh Isa Qassem, pemimpin Syiah Bahrain, yang bersama sejumlah ulama terkemuka lainnya di negara ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh rezim Al Khalifa, bereaksi terhadap putusan zalim ini.

Sheikh Isa Qassem dalam pidatonya tentang hal ini mengatakan: dipenjarakannya para ulama membuat dinamisnya garis jihad untuk Islam, kebebasan, martabat dan pemenuhan hak secara penuh. Bahrain dan rakyatnya yang beriman tidak menginginkan pemerintahan yang berdasarkan kekuatan yang tujuannya adalah mempermalukan negara dan rakyatnya.

Ia menegaskan: rakyat Bahrain akan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak-hak mereka. Kami tidak akan mundur dari Islam, kebebasan dan martabat kami. Pemerintah ingin memenjarakan para pejuang kebebasan, ulama dan santri ilmu agama Bahrain dan mengubur suara martabat, kehormatan dan kebebasan.

Pemimpin Syiah Bahrain menegaskan: mustahil rakyat Bahrain yang beriman, meskipun menghadapi segala kesulitan, tidak menghadapi politik perbudakan dan peminggiran dan diam terhadap perampasan hak-hak mereka, atau menghentikan tuntutan itu dan puas dengan kurang dari hak mereka.

Sheikh Isa Qassem menekankan bahwa rakyat Bahrain telah membulatkan tekad mereka untuk melanjutkan upaya guna memenuhi hak-hak mereka meskipun menghadapi segala kesulitan dan masalah.

Ia juga mengatakan: hidup kami terikat dengan Islam, kebebasan dan martabat, dan kami tidak akan lalai dalam hal apa pun dari ini. Dalam periode konflik, mereka yang menang adalah orang-orang yang berupaya mendapatkan keridhaan Allah, bukan orang-orang yang menzalimi hamba-hamba-Nya dan menyebarkan kerusakan di antara makhluk-makhluk-Nya.