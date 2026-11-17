Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Reuters, hasil survei kantor berita ini bersama Ipsos menunjukkan bahwa tingkat popularitas Donald Trump, Presiden Amerika, masih berada sekitar 32 persen dan dekat dengan tingkat terendah pada masa kepresidenannya.

Popularitas Trump dalam survei pertengahan November mencapai 31 persen, yang merupakan tingkat dukungan terendah terhadapnya selama masa kepresidenannya.

Popularitas Trump pada tahun 2026 turun drastis, karena perang agresi Amerika terhadap Iran telah menaikkan harga bahan bakar secara signifikan dan merusak kondisi keuangan warga Amerika. Krisis ekonomi ini menyebabkan Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres dalam pemilihan sela 3 November.

Berdasarkan temuan survei ini, hanya 31 persen warga Amerika yang mendukung perang terhadap Iran.

Selain itu, jumlah mereka yang memiliki pandangan negatif terhadap Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat, lebih banyak daripada jumlah mereka yang memiliki pandangan positif.

Sekitar 34 persen responden yang mengidentifikasi diri sebagai Demokrat memiliki pandangan positif terhadap Schumer, tetapi hampir 43 persen memiliki pandangan negatif dan 22 persen mengatakan belum pernah mendengar namanya.

Sebaliknya, Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, mengalami sambutan yang lebih besar di kalangan rekan separtainya.

Sementara itu, Chris Van Hollen, senator Demokrat dari negara bagian Maryland, telah menjadi pesaing utama Schumer untuk kepemimpinan Demokrat di Senat.