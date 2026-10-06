Kerugian pertama Amerika dalam perang Yaman; helikopter Amerika hilang

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Russia Today, sistem pelacakan penerbangan dengan mencatat keadaan darurat di perairan Laut Merah, menegaskan bahwa sebuah helikopter milik angkatan laut Amerika sebelum menghilang dari layar radar di dekat pantai kota "Yanbu" Arab Saudi telah mengirim kode permohonan bantuan.

Menurut data pelacakan langsung yang disediakan oleh situs Flightradar24, helikopter serbaguna jenis MH-60S milik angkatan laut Amerika ini mengirim kode darurat 7700. Kode ini adalah tanda global di bidang penerbangan yang menunjukkan keadaan darurat umum. Pesan ini dikirim saat terbang di atas jalur pelayaran di Laut Merah, dekat kota Yanbu.

Grafik terkait jalur penerbangan dan data terkait pemancar-penerima pesawat menunjukkan penurunan kecepatan mendadak tak lama setelah aktivasi kode darurat.

Beberapa saat setelah pencatatan pesan darurat dan penurunan kecepatan, sinyal pesawat yang berada di luar jangkauan terputus dan helikopter ini menghilang dari layanan pelacakan radar publik.

Menyusul insiden ini, sebuah pesawat patroli maritim Amerika dikirim ke posisi terakhir di mana helikopter militer Amerika teramati sebelum menghilang dari sistem pelacakan di Laut Merah.

Hingga saat ini, angkatan laut Amerika dan komando pusat CENTCOM tidak mempublikasikan pernyataan resmi atau laporan operasional apa pun tentang insiden ini atau tentang kondisi dan jumlah orang yang berada di helikopter ini.

Setelah penolakan berulang pemerintah Amerika untuk menyetujui permintaan bantuan Arab Saudi dalam perang Yaman, seorang pejabat Amerika tadi malam mengatakan kepada Al-Jazeera: Kami membantu Arab Saudi untuk menghadapi serangan Houthi (tentara dan pejuang Yaman), termasuk di bidang perencanaan, pertukaran informasi dan pengisian bahan bakar.

Pejabat Amerika ini kemudian melanjutkan: Arab Saudi untuk mempertahankan wilayah udaranya dan mendukung kekuatan yang menentang Houthi, memanfaatkan kemampuan pengisian bahan bakar kami. Sekitar 200 penasihat Amerika berada di pusat perencanaan Arab Saudi memberikan konsultasi. Penasihat Amerika membantu pasukan Saudi dalam melakukan operasi penentuan target secara efisien dan efektif.