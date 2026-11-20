Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Masirah, Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan: jika musuh melaksanakan ancamannya untuk membombardir pelabuhan Hodeidah Yaman, pelabuhan Jeddah dan semua pelabuhan musuh Saudi di pantai Laut Merah akan menjadi sasaran serangan angkatan bersenjata kami.

Ia menambahkan: kami memperingatkan para pegawai dan pekerja di pelabuhan Jeddah dan semua pelabuhan musuh Saudi serta pelabuhan-pelabuhan yang berdekatan untuk segera meninggalkan tempat itu dan menjauh darinya. Kami meminta semua perusahaan pelayaran untuk segera menarik kapal-kapal mereka dari pelabuhan musuh Saudi.

Perlu diketahui bahwa beberapa menit yang lalu koalisi Saudi dengan menerbitkan peta meminta warga sipil untuk meninggalkan pelabuhan Hodeidah demi menyelamatkan nyawa mereka.

Ia juga dalam peringatan lain mengumumkan: angkatan bersenjata Yaman memperingatkan semua perusahaan penerbangan bahwa wilayah udara Saudi kecuali langit Mekkah dan Madinah tidak aman karena dalam beberapa jam ke depan akan menjadi sasaran operasi kami.