Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Manar, rakyat Bahrain melakukan demonstrasi terhadap putusan tidak adil Al Khalifa terhadap ulama Bahrain.

Penduduk Sitra Bahrain setelah dikeluarkannya putusan tidak adil terhadap ulama agama di Bahrain melakukan demonstrasi menentang kezaliman rezim Bahrain.

Meskipun ada penindasan keamanan, warga Bahrain di pulau Sitra terus melanjutkan protes mereka dan menyatakan solidaritas dengan para ulama serta menganggap putusan yang dikeluarkan terhadap mereka tidak sah.

Perlu diketahui bahwa rezim Al Khalifa dalam melanjutkan kebijakan represifnya dan mengabaikan protes rakyat, mengeluarkan putusan politik dan berat terhadap lebih dari 60 ulama agama di Bahrain. Berdasarkan putusan ini, selain 4 orang yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, ulama lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.