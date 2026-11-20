Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Anadolu, Komisi Urusan Tahanan dan Orang yang Dibebaskan Palestina dan Perhimpunan Tahanan Palestina dalam pernyataan bersama dalam rangka Hari Anak Sedunia mengumumkan bahwa sekitar 350 anak Palestina, termasuk tiga perempuan, di penjara Israel menghadapi penyiksaan, kelaparan dan pencabutan layanan medis, pendidikan dan kunjungan keluarga.

Kedua lembaga ini menambahkan bahwa sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 2000 anak telah ditahan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Puluhan anak dari Gaza juga ditahan selama perang, tetapi karena penghilangan paksa dan pembatasan kunjungan, tidak ada informasi akurat tentang kondisi mereka.

Berdasarkan pernyataan ini, anak-anak Palestina ditahan saat penggerebekan rumah, di pos pemeriksaan dan di sekitar sekolah. Sebagian dari mereka ditahan tanpa dakwaan dan dalam kerangka penahanan administratif, dan saat penahanan dan interogasi mereka dipukuli dan diperlakukan buruk.