Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Jazeera, Haidar al-Aboudi, juru bicara pemerintah Irak, mengumumkan bahwa perdana menteri negara itu menegaskan bahwa tidak ada senjata yang berada di luar kendali pemerintah.

Mengacu pada penempatan unit pengganti polisi dan "Hasyad al-Sya'bi" di wilayah Jurf al-Nasr, ia mengatakan bahwa proses ini berjalan dengan tenang dan tanpa masalah.

Juru bicara pemerintah Irak juga menyatakan bahwa pemerintah negara itu berada di jalur perbaikan karena menangani beberapa masalah yang rumit.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan negara akan diberlakukan di seluruh wilayah Irak dan pasukan "Hasyad al-Sya'bi" juga beroperasi di bawah komando panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa konstitusi Irak melarang pembentukan kelompok bersenjata di luar kewenangan pemerintah.

Sebelumnya, pejabat tinggi keamanan Irak dalam konferensi pers, sambil mengumumkan pembukaan markas pusat untuk kontrol dan komando di Jurf al-Nasr, telah mengumumkan dimulainya penempatan unit pengganti polisi dan "Hasyad al-Sya'bi" di wilayah ini.