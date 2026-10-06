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Reuters: Popularitas Trump Masih di Level Terendahnya

6 Oktober 2026 - 12:33
Kode berita: 1874494
Source: ABNA
Reuters: Popularitas Trump Masih di Level Terendahnya

Hasil jajak pendapat baru di Amerika menunjukkan bahwa popularitas Trump tetap berada di level terendahnya.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Reuters, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh kantor berita ini menunjukkan bahwa banyak pemilih Amerika tidak puas dengan kinerja Trump selama masa kepresidenannya.

Berdasarkan jajak pendapat ini, hanya 32 persen orang Amerika yang menyetujui kinerja Trump.

Berdasarkan laporan Reuters, pemilih keturunan Latin membantu secara signifikan kemenangan Trump dalam pemilihan presiden 2024, karena ia mampu meraih hampir setengah suara mereka; angka yang dibandingkan dengan sekitar sepertiga suara dalam pemilihan 2020, meningkat pesat. Namun, dalam beberapa bulan terakhir dan bersamaan dengan perjuangan orang Amerika dengan inflasi yang meningkat akibat keputusan Trump untuk memulai agresi terhadap Iran, dukungan terhadap presiden negara ini telah menurun.

Hanya 24 persen orang Amerika keturunan Latin yang puas dengan kinerja Trump dan ini adalah tingkat popularitas Trump terendah di antara mereka selama dua periode kepresidenannya. 52 persen dari mereka mengatakan bahwa mereka berniat memilih Demokrat dalam pemilihan paruh waktu.

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