Guterres tanpa menyebut Israel: Situasi Gaza tidak tertahankan

Menurut laporan kantor berita hfkh mengutip Al-Jazeera, António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengumumkan bahwa gencatan senjata permanen di Gaza antara rezim Zionis dan Hamas harus terwujud dan tahap kedua rencana perdamaian di kawasan ini harus dilaksanakan.

Ia menambahkan bahwa sudah waktunya bantuan kemanusiaan masuk secara luas ke Jalur Gaza dan hukum internasional dihormati.

Guterres tanpa menyebut rezim Zionis menegaskan: Kita harus menciptakan proses politik menuju terwujudnya perdamaian permanen di seluruh kawasan. Tindakan bermusuhan yang merusak terhadap Jalur Gaza meninggalkan penderitaan yang tak terlukiskan bagi orang Palestina.

Ia menyatakan: Banyak orang kehilangan nyawa, mengungsi, dan kehancuran luas tertinggal. Warga sipil masih berada dalam kondisi yang tidak tertahankan.

Guterres juga menyebutkan konsekuensi operasi "Badai Al-Aqsa" bagi rezim Zionis dan tewasnya Zionis selama operasi ini dan mengkritiknya dengan keras!