Rencana Lieberman terhadap Tepi Barat dan pembentukan negara Palestina

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Maalouma, sebuah sumber Palestina mengumumkan bahwa Avigdor Lieberman, mantan menteri perang rezim Zionis dan ketua partai Yisrael Beiteinu, dengan menyajikan sebuah rencana berupaya membubarkan secara total Otoritas Palestina, membatalkan apa yang tersisa dari Perjanjian Oslo dan menguasai sepenuhnya Tepi Barat oleh rezim Zionis.

Ia menambahkan: rencana ini pertama-tama menutup setiap jalan menuju pembentukan negara Palestina dan menetapkan struktur rasis, genosida dan pemindahan paksa terhadap rakyat Palestina.

Lieberman kemarin mengusulkan agar administrasi zona A dan B di Tepi Barat diserahkan kepada Yordania dan zona C kepada Tel Aviv. Juga gerakan Hamas harus dimusnahkan sepenuhnya dan administrasi Jalur Gaza diserahkan kepada pihak asing!

Ia juga menekankan perlunya upaya untuk mencegah pembentukan negara Palestina di Tepi Barat.